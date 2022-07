Pech voor Oranjefans: alcohol lijkt taboe in stadions tijdens WK in Qatar

De verkooppunten met alcoholische dranken komen volgens de bronnen in het gebied tussen de veiligheidscheck van de fans en de plek waar ze hun wedstrijdticket moeten laten zien. Fans kunnen ook alcohol krijgen op de in te richten fanzones, net als tijdens het WK voor clubteams in 2019. In de stadions zelf is alleen alcoholvrij bier te verkrijgen.

Alcohol is niet verboden in Qatar, maar de verkoop ervan is beperkt tot bars en restaurants van sommige hotels. Buitenlanders kunnen in bepaalde winkels ook alcohol kopen, op voorwaarde dat ze 21 jaar of ouder zijn en daarvoor speciale toestemming hebben.

Toernooidirecteur

Vorige week was toernooidirecteur Hassan al Thawadi van het WK in Qatar te gast in Amsterdam. Hij kreeg daarbij veel kritische vragen van Nederlandse journalisten te verwerken, onder meer over mensenrechten en de situatie van arbeidsmigranten in zijn land. ,,Het voelt alsof ik in de beklaagdenbank zit. Het is heel makkelijk om een mening te hebben, maar ik vraag me af of mensen weten hoeveel vooruitgang we in ons land hebben geboekt”, zei Al Thawadi