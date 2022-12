Panenka | ‘Lionel Messi zoekt ruzie met Louis van Gaal’

Portugese bondscoach over gesprek met bankzitter Ronaldo: ‘Hij vroeg of ik dat echt een goed idee vond’

Ook in aanloop naar het duel met Marokko in de kwartfinale van het WK in Qatar kreeg de Portugese bondscoach Fernando Santos weer de nodige vragen over Cristiano Ronaldo. De clubloze superster heeft de gemoederen de afgelopen week flink bezig gehouden.

9 december