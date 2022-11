Oranje op rapport: Cody Gakpo weer belangrijk, onvoldoende voor Memphis Depay

met video Cody Gakpo schrijft Nederland­se geschiede­nis op WK: 'Een hattrick over drie wedstrij­den’

Cody Gakpo is de eerste Nederlander ooit met telkens een doelpunt in zijn eerste drie optredens tijdens het WK voetbal. Ook tegen Qatar greep de aanvaller van PSV weer de hoofdrol, door de score te openen. Hij hielp zijn land ermee aan een 2-0 overwinning, groepswinst en een plek in de achtste finales.

19:30