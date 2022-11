Oranje na 'fantastische training' klaar voor Qatar, spelers moeten voetbalschoenen in handbagage houden

Oranje is officieel begonnen aan de voorbereiding op het WK. In Zeist trainde de selectie van Louis van Gaal voor 1500 betalende, dolenthousiaste toeschouwers.

DJ-duo Lucas & Steve draaiden de volumeknop wat hoger om hun officiële anthem voor het WK door de Zeister bossen te laten knallen. En Virgil van Dijk sprak de hoop uit dat 1500 aanwezigen op het trainingscomplex van de KNVB ‘het niet te koud hadden’. Oranje trapte af met de eerste training richting het WK in Qatar en het was meteen de laatste oefensessie op Nederlandse bodem. 1500 mensen hadden een kaartje van 5 euro kunnen bemachtigen, maar de belangstelling was vele malen groter dan dat.

Onder een rookmachine vandaan verschenen de spelers van 26-koppige selectie van Louis van Gaal één voor één op het veld. Steven Berghuis had kushandjes over voor de over het algemeen jonge fans, Memphis zwaaide enthousiast en bij de opkomst van Frenkie de Jong en Virgil van Dijk toonden de aanwezigen zich van hun luidruchtigste kant. De spelers waren dik ingepakt, in Qatar wordt de temperatuur in stadions standaard op 24 graden gehouden door de organisatie.

Volledig scherm Steven Bergwijn en Xavi Simons op de training van Oranje in Zeist. © ANP

Het Nederlands elftal arriveert dinsdag op de luchthaven van Doha. Het basiskamp The St. Regis Doha aan de West Bay zal als alles volgens plan verloopt vijf weken de uitvalsbasis zijn. Op de Qatar University, zeven kilometer verderop gelegen, wordt bijna dagelijks getraind op een complex waar ook Spanje en Argentinië trainingsonderdak hebben gevonden. De velden zijn van verbluffende kwaliteit. Zes weken terug werd de grasmat nog vervangen door zogenaamd ‘wintergras’, geen bondscoach zal iets te klagen hebben.

Lees ook: Remko Pasveer krijgt rugnummer 1 van Louis van Gaal

Voetbalschoenen in de handbagage

Louis van Gaal had voor de training het woord gegeven aan perschef Bas Ticheler, dokter René Wormhoudt en teammanager Fernando Arrabal. De laatste vertelde onder meer dat de spelers hun voetbalschoenen in de handbagage moeten houden, omdat er na landing in Doha direct naar het trainingscomplex wordt gereisd voor een uitlooptraining.

Van Gaal liet fysieke trainer René Wormhoudt zich zoals gewoonlijk uitleven met oefeningen die vooral de stramme spieren van de inspanningen in het weekeinde moesten verdrijven. Na afloop diende Dumfries zich nog in het ziekenhuis te melden om naar de spier boven zijn knie te laten kijken. ,,Ik verheug me heel erg op het WK”, zei Dumfries.

Volledig scherm Louis van Gaal geniet bij Oranje. © Pro Shots / Stefan Koops

Dat is wereldwijd zeker niet de algehele opinie over het toernooi in Qatar, maar de kinderen die Frenkie de Jong terug zagen zwaaien en Virgil van Dijk ze ‘veel plezier’ hoorde wensen, leken daar in Zeist even geen boodschap aan te hebben.

,,Jullie hebben een fantastische training gezien", sprak Louis van Gaal na afloop de supporters toe. ,,Met heel veel enthousiasme en inzet. Bedankt voor jullie steun, dat was ongelooflijk. We hebben de steun hard nodig om wereldkampioen te worden. Normaal zouden we nu nog handtekeningen uitdelen, maar dat mogen we niet, in verband met corona. Wij zitten vanaf nu in een bubbel.” ,,Wel hebben we een foto laten maken met de hele groep en die kunnen jullie allemaal krijgen. Via internet zal dat wel zijn. Veel plezier met het WK, dan hebben wij dat ook.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

| Speelschema

Het Nederlands elftal opent het WK op 21 november om 17.00 uur tegen Senegal, één dag na het openingsduel Qatar-Ecuador. Bekijk het complete speelschema in Qatar. Bekijk hier het speciale WK-matchcenter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Praat mee, reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.