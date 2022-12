Oranje-doelman Andries Noppert populair op Insta: aantal volgers tijdens WK verviervoudigd

Volgens de data vliegt Oranje eruit tegen Argentinië, maar de lezers denken er anders over

Argentinië is vrijdagavond de favoriet in de wedstrijd met het Nederlands elftal in de kwartfinale van het WK in Qatar. Dat is althans wat sportdatabureau Nielsen’s Gracenote concludeert uit de verzamelde data. De lezers die stemden op een poll op deze site denken dat Oranje wint.

