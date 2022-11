Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk: ‘Ik had niet op de kritiek van Marco van Basten moeten reageren’

Virgil van Dijk niet mild over Oranje: ‘Op agressivi­teit afgetroefd door bijters Ecuador’

Oranje-captain Virgil van Dijk nam na het 1-1 gelijkspel tegen Ecuador even de tijd op de vraag waar het nou mis was gegaan voor het Nederlands elftal, dat via Cody Gakpo nog op voorsprong kwam na vijf minuten. Daarna creëerde Oranje echter niets meer en mocht nog van geluk spreken met een punt. Volgens Teun Koopmeiners is het positief dat het Nederlands elftal alleen maar beter kan spelen in het restant van het WK.

25 november