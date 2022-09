Opmerkelijk pleidooi: ‘Engeland zou Sarina Wiegman moeten meenemen naar het WK’

Hoewel het WK nog moet beginnen, wordt in Engeland al druk gespeculeerde over de mogelijke opvolger van bondscoach Gareth Southgate. Namen als Graham Potter en Eddie Howe worden genoemd, maar als het aan The Athletic ligt, heeft de FA de geschikte kandidaat reeds in huis: Sarina Wiegman.

Het contract van Soutgate loopt nog door tot het EK van 2024, al biedt dat gezien de magere resultaten geen garanties, zo stelt Michael Cox op de sportsite. Wellicht dat het al eerder tijd is voor een nieuw gezicht bij de Three Lions. En waarom zou Wiegman dat niet kunnen zijn?

,,Als Engeland het EK 2024 wil winnen, is het goede nieuws dat de Engelse voetbalbond al een tweevoudig winnaar van het Europees kampioenschap in dienst heeft", schrijft The Athletic. ,,Tussen die twee successen zat ook nog een WK-finale.‘’

Wiegman is ‘perfect gekwalificeerd’. ,,Het voorbehoud is dat deze manager een vrouw is en deze successen heeft behaald in het vrouwenvoetbal. Maar het staat buiten kijf dat het cv van Sarina Wiegman relevantere prestaties biedt dan alle andere potentiële kandidaten.”

Volledig scherm Sarina Wiegman. © Action Images via Reuters

De 52-jarige Haagse, die zowel met Nederland als Engeland het EK won, wordt geprezen om haar vele vaardigheden. Wiegman heeft indruk gemaakt met het aanbrengen van de juiste omzettingen tijdens wedstrijden, iets waar Southgate de laatste tijd mee worstelt, en haar planmatige aanpak.”

,,Wiegmans gebrek aan ervaring in het omgaan met mannelijke spelers is een probleem, maar het is ook het enige probleem. En het is een probleem dat kan worden opgelost. Southgate is onbaatzuchtig en geeft veel om het langetermijnsucces van het Engelse voetbal, dus hij zou serieus moeten overwegen om Wiegman deze winter aan te stellen in zijn coachingstaf.”

Op die manier zou ze kunnen worden klaargestoomd om het stokje van Southgate over te nemen. Vreemd? Als het om haar voorganger bij de vrouwenploeg, Phil Neville, was gegaan, had iedereen dat de normaalste zaak van de wereld gevonden, zo stelt The Athletic. ,,Als Wiegman niet op dezelfde manier wordt beschouwd, is er een zekere mate van discriminatie in het spel.”