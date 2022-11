Op bezoek bij WK-ambassadeur in Qatar: ‘Homo’s zijn geestesziek en vrouwen kunnen beter thuisblijven’

,,Voor het WK komen veel mensen naar ons land", legt Salman uit. ,,Laten we het bijvoorbeeld over homo’s hebben. Het belangrijkste is dat iedereen zal accepteren dat ze hier komen. Maar ze zullen onze regels moeten accepteren.” Salman legt vervolgens uit dat homoseksualiteit in Qatar ‘haram’ (verboden) is. ,,Ik ben geen strenge moslim, maar waarom is het haram? Het is een geestesziekte.”

Dat gebeurt niet als Breyer even eerder op bezoek is bij Salman. Na zijn vraag waarom vrouwen in Qatar niet ongesluierd over straat mogen, komt een van de gasten met een opvallende vergelijking. ,,Stel, voor je ligt onverpakt snoepgoed - je weet niet of of iemand het heeft aangeraakt of in gebeten - en verpakt snoepgoed. Welke neem je?”