Onbegrijpelijke statistieken in beeld tijdens WK? ‘We lopen in Nederland heel erg achter’

Historisch succes Saoedi-Ara­bië, koning geeft inwoners vrije dag om winst op Argentinië te vieren: ‘Sprookje’

Een dinsdagochtend in november gaat de boeken in als een van de grootste verrassingen in de historie van het WK voetbal. Topfavoriet Argentinië met icoon Lionel Messi aan boord werd gevloerd door het nietige Saoedi-Arabië: 2-1. De koning heeft zelfs alle inwoners een vrije dag gegeven om de winst

22 november