Oerdomme rode kaart Vincent Aboubakar na winnende goal tegen B-keuze Brazilië

‘Trots’ bij Kameroen

Hoewel Kameroen is uitgeschakeld op het WK voetbal in Qatar, was coach Rigobert Song na de onverwachte zege op Brazilië (1-0) vooral trots op zijn spelers. ,,We hebben een mooi resultaat geboekt tegen een groot voetballand. Helaas hebben we het hier in Qatar in onze eerste wedstrijd laten afweten. Daarom moeten we naar huis. Vandaag was het goed, maar we gaan naar huis met het idee dat we de volgende keer er weer bij zijn”, vervolgde Song. ,,We hebben een zeer jonge selectie. Wat we nodig hebben is ervaring om in dit soort grote wedstrijden te spelen. Ja, we zijn teleurgesteld, maar we weten ook dat we op de goede weg zijn.”