Nepfans in Qatar? Nepnieuws, zo stelt de WK-organisatie: 'Niemand op welke manier ook betaald’

De organisatie van het WK voetbal in Qatar heeft weersproken dat er sprake is van ‘nepfans’ op het eindtoernooi . De afgelopen dagen doken er veel beelden op van fans die duidelijk niet zijn geboren in het land dat ze aanmoedigden. Er werd zelfs getwijfeld over de echtheid van de optochten van de supporters.

,,Talloze journalisten en commentatoren op sociale media hebben zich afgevraagd of dit ‘echte’ fans zijn”, aldus de verklaring. ,,We verwerpen die beweringen, die zowel teleurstellend als niet verrassend zijn, grondig. Qatar, en de rest van de wereld, bestaat uit een breed scala aan voetbalfans, van wie velen emotionele banden hebben met meerdere landen.”

Enkele dagen geleden ontstond er onder meer verbazing over een groep Aziatische fans die Engeland aanmoedigde en shirts van de Engelse ploeg droeg. Er werd gesuggereerd dat hun feestgedrag in scène zou zijn gezet. Dat wordt echter tegengesproken door de Indiase toeschouwers in Doha. Veel van hen zijn woonachtig in Qatar.

,,Het is puur nepnieuws en ik wil luid en duidelijk zeggen dat niemand van ons op welke manier dan ook is betaald”, zei een ‘verontwaardigde’ Indiase supporter in Doha tegen het Franse persbureau AFP. ,,We zijn diehard fans van Engeland.” Andere fans in Doha laten soortgelijke woorden optekenen. ,,Dit is vernederend, er is veel frustratie”, stelt een Indiase fan.

Volgens de Indiase mensen in Qatar is het WK ongekend populair in hun geboorteland. ,,Dit heeft ons veel pijn gedaan. Mensen realiseren zich gewoon niet hoeveel voetbalopwinding er is in India. We kijken elk weekend naar de Premier League. We komen uit India, maar dat heeft zich niet gekwalificeerd, dus mensen kiezen het team dat ze willen steunen.”

