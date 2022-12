Nathan Aké moet op zijn tellen passen tegen Argentinië: ‘Best lastig, op scherp staan met geel’

,,Ik kreeg geel in de poulewedstrijd tegen Qatar en dan sta je dit WK meteen op scherp qua kaartenlast", aldus Aké vandaag op de persconferentie. ,,Dat is best lastig vind ik. Je moet er niet veel aan denken in een wedstrijd en dat doe ik ook niet. Maar het is niet heel lekker spelen.’’

Gele kaarten worden pas kwijtgescholden na de kwartfinales, dus ook vrijdag tegen Argentinië moet Aké nog op zijn tellen passen. Voor de verdediger lonkt een ontmoeting met Julian Alvarez (22), spits bij de Argentijnen en ploeggenoot van Aké bij Manchester City. ,,Leuke gast, beetje stil nog, want hij is nog volop Engels aan het leren’’, zegt Aké. ,,Hij is heel close met onze Spaanstalige spelers. In de aanpassing qua spel had hij weinig tijd nodig. Hij doet het al goed sinds hij bij City kwam afgelopen zomer. Technisch vaardig, goede afmaker. Hij scoorde al twee keer in vier duels dit WK. Alleen hopelijk niet tegen ons.’’

Volledig scherm Nathan Aké tijdens het duel met de Verenigde Staten. © ANP

Volledig scherm Nathan Aké tijdens de persconferentie in Qatar. © REUTERS

Daarnaast bereidt Aké zich uiteraard ook voor op het meedoen van Lionel Messi. In principe is de Hagenaar één belletje verwijderd van één van ‘s werelds beste ‘Messi-kenners.’ Want Aké traint in Engeland onder Pep Guardiola, die Messi jarenlang onder zijn hoede had bij Barcelona. ,,Ja, klopt. Maar ik heb geen contact gehad met de trainer over Messi. Nadenken over hoe we hem het beste kunnen bespelen is een leuke opdracht. Maar we spelen wel tegen een heel team hè. Argentinië is niet alleen maar Messi.’’

