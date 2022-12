Naast Messi en Mbappé vallen ook Enzo Fernandez en Emiliano Martinez in de prijzen na WK-finale

Lionel Messi is verkozen tot beste speler op het WK 2022 in Qatar, waar hij met Argentinië de wereldtitel pakte in een zinderende finale tegen Frankrijk.

Met 172 goals in 64 wedstrijden (gemiddeld 2,69 per wedstrijd) was het WK de meest doelpuntrijke ooit, één treffer meer dan op de eindronden van 1998 en 2014. Op het vorige WK in Rusland vielen er 169 doelpunten.



Messi scoorde zeven keer in zeven wedstrijden en gaf drie assists. Harry Kane, Ivan Perisic, Antoine Griezmann en Bruno Fernandes deed dat ook. Topscorer van het WK werd Messi niet, want zijn PSG-teamgenoot Kylian Mbappé maakte een hattrick in de finale en eindigde daarmee op acht goals. Mbappé gaf twee assists net als veertien andere spelers, onder wie Denzel Dumfries en Davy Klaassen.

Emiliano Martínez werd verkozen tot beste doelman op het WK. De 30-jarige keeper van Aston Villa won twee strafschoppenseries voor zijn land. In de kwartfinale tegen Nederland stopte hij de eerste twee penalty's, van Virgil van Dijk en Steven Berghuis. In de finale stopte hij de tweede inzet van Kingsley Coman, nadat Mbappé hem wel drie keer had verslagen vanaf de stop. Na de gestopte penalty van Coman schoot Aurélien Tchouaméni nog naast, waardoor Argentinië de penaltyserie opnieuw met 4-2 won.

Enzo Fernández werd verkozen tot beste jonge speler op het WK. De 21-jarige middenvelder van Benfica begon het WK nog op de bank tegen Saudi-Arabië, maar viel daarin het laatste halfuur nog. Ook tegen Mexico was dat het geval, maar na zijn prachtige 2-0 in die tweede poulewedstrijd had hij zijn plekje op het middenveld veroverd. In de laatste poulewedstrijd tegen Polen (2-0) gaf hij nog een fraaie assist. Voor het WK had hij pas drie interlands gespeeld.

