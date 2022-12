‘Monster’ Sofyan Amrabat ruikt bloed tegen Spanje: ‘Dit is iets heel groots voor Marokko, maar we willen meer’

Reportage In Dronten geloven ze dat Marokko Spanje verslaat: ‘Koning Hakim, onze superheld’

In Dronten, geboortegrond van Hakim Ziyech, kijken ze uit naar het WK-duel Marokko-Spanje van vanmiddag. Maar zorgen leven er ook over rellen die bij winst mogelijk volgen in Nederlandse steden. ,,Gedraag je alsjeblieft.”

