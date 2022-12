Miljoenen dolgelukkige voetbalfans vieren in Buenos Aires, Rosario en Napels wereldtitel van Argentinië

Met videoArgentinië werd in de zinderende WK-finale tegen Frankrijk gesteund door zo'n 60.000 fans in het Lusail Stadion in Qatar, maar er bleven er ook 47 miljoen achter in eigen land.

Op de straten van hoofdstad Buenos Aires en de tweede stad Rosario, de geboorteplaats van de doelpuntenmakers Lionel Messi (35) en Ángel Di María (34), is een enorm volksfeest losgebarsten.



Met een de aftrap om 12.00 uur lokale tijd en temperaturen van 28 graden kon er in Argentinië heerlijk buiten op straat worden gekeken. Ook in Napels, dat Argentinië steunt sinds de magische Maradona-jaren, keken duizenden mensen op straat naar de finale. Lees hier een reportage uit Buenos Aires van onze correspondent Peter Schouten, die uitkijkt over de mensenzee bij de Obelisk in het hart van de miljoenenstad.

Zo werd dinsdag al gefeest bij de Obelisk in Buenos Aires nadat Argentinië met 3-0 had gewonnen van Kroatië voor een plek in de WK-finale. Deze dronebeelden met daarbij het Argentijnse volkslied werden tientallen miljoenen keren bekeken. Na de finale van vandaag kwamen hier opnieuw miljoenen mensen heen voor een gigantisch volksfeest.

Zo klonk het in Buenos Aires na de rake penalty van Lionel Messi na 23 minuten.

Zo was de sfeer in Napels, twee uur voor de aftrap in Qatar.

En zo was de sfeer in Napels een uur na de finale. Groot feest in het Quartieri Spagnoli bij de gedenkplaats voor Diego Maradona.

