Marc Degryse acht Oranje kansloos: ‘Louis van Gaal denkt dat we allemaal nog in Sinterklaas geloven’

Maakt Oranje kans op de wereldtitel? Voormalig PSV’er Marc Degryse (57) gelooft er niet in. De oud-international van België veegt in Het Laatste Nieuws de vloer aan met Louis van Gaal. ,,Waar is de Nederlandse voetbalschool gebleven?”

Als huisanalist van de Belgische krant is Degryse snoeihard over Oranje. ,,Nederland-Qatar: ik ben net niet in slaap gevallen, zeg. Waar is de Nederlandse voetbalschool gebleven? Waar is de tijd van ‘Hup Holland Hup’ en de kreten als ‘aanvallen’? Wat ik nu zag, was puur resultaatvoetbal: het kan me niet bekoren noch overtuigen.”

Volgen Degryse is Oranje afhankelijk van Cody Gakpo. ,,Dat is de man in vorm, die brengt diepgang, dat is goed maar Depay is op zoek naar ritme, wat normaal is wanneer je drie maanden amper tot niet hebt gespeeld. Frenkie de Jong is niet slecht maar maken ze te groot, vind ik. De enige andere met internationale klasse is Van Dijk.”

Degryse vindt Van Gaal ‘een toptrainer’ maar zegt vraagtekens bij zijn behoudende keuzes tegen Qatar. ,,Hij begon met De Roon op het middenveld voor het evenwicht terwijl hij net zo goed de aanvallender ingestelde Berghuis kon zetten of na een uur wat jonge jongens kon inbrengen, zoals Xavi Simons of Noa Lang, die met individuele flitsen wat leuks kunnen brengen, maar neen – hij bracht Janssen en Weghorst.”

Volledig scherm Memphis Depay. © ANP

,,Van Gaal denkt dat we allemaal nog in Sinterklaas geloven. Hij probeert ons wijs te maken dat Nederland wereldkampioen kan worden – écht niet, hoor. Ze gaan door zonder glans, zonder één echt goeie wedstrijd en met het nodige geluk. Maar zodra ze een echt voetballand treffen, gaan ze eruit en is het ballonnetje van Louis doorprikt.”

,,Nederland zal fysiek een tandje moeten bijsteken, want de VS zal hen opjagen. Hoelang ze het volhouden, is de vraag. En een mankementje is toch dat ze geen echte killer in de spits hebben. Toch ga ik, tegen beter weten in, supporteren voor de VS. Want het is tegenwoordig leuker kijken naar de VS dan naar Oranje.”

Volledig scherm Louis van Gaal geeft op de bank aan waar het aan schort bij Oranje. © ANP