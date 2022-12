Luka Modrić stopt nog niet als international en wil Nations League winnen in Nederland

Modrić verloor vier jaar geleden met Kroatië van Frankrijk (4-2) in de finale van het WK in Rusland. ,,En nu zijn we derde geworden”, zei de speler van Real Madrid. ,,Deze medaille is heel belangrijk voor mij, het nationale team en heel Kroatië. Hiermee laten we zien dat we een belangrijke rol spelen in het wereldvoetbal en we verlaten Qatar als winnaars.”



,,Ik weet niet of ik nog blijf spelen tot het EK in Duitsland over twee jaar. Dat bekijk ik stap voor stap. Maar ik geniet ervan om met de nationale ploeg te zijn en voel me gelukkig. Ik kan nog presteren op hoog niveau en wil zeker doorgaan tot de Nations League. Daarna heb ik meer tijd om na te denken.“