Louis van Gaal trekt vergelijking tussen Edgar Davids en Denzel Dumfries: ‘Dat is een compliment’

Virgil van Dijk: ‘One Love-band draag ik met trots en ik kijk uit naar ontmoeting met arbeidsmi­gran­ten’

Virgil van Dijk gaat bij het WK spelen met de speciale aanvoerdersband met de boodschap One Love. Ook als dat kort voor het toernooi nog verboden zou worden door de FIFA. ,,Ja, zeker. Want het heeft een mooie betekenis’’, zegt de captain van het Nederlands elftal. ,,Dat er één liefde is en geen onderscheid. Ik ga die band met trots dragen.’’

14 november