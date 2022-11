Louis van Gaal laat weinig los over opstelling: ‘Dan maak ik bondscoach Ecuador wijzer dan hij is’

Louis van Gaal gaf tijdens de laatste persconferentie aanvankelijk aan niets over zijn opstelling prijs te willen geven, maar zoals wel vaker ging hij later toch wat dieper op de materie in. Zo kon uit de woorden van de bondscoach van Oranje worden opgemaakt dat Memphis ook tegen Ecuador nog niet aan de aftrap zal verschijnen. Van Gaal is zuinig op zijn aanvaller.

,,Memphis heeft dertig minuten gespeeld en hij had niet zoveel last’’, zei Van Gaal. ,,De volgende stap is dan om het uit te breiden naar 45 minuten. Het is heel moeilijk om te bepalen wanneer je kunt beginnen. Hij moet het op zijn manier verder uitbouwen om uiteindelijk 90 minuten te kunnen spelen.’’

Van Gaal denkt dat Ecuador een betere ploeg is dan Senegal en over die gewonnen wedstrijd was de bondscoach al niet tevreden als hij de uitslag losliet en naar het veldspel keek. Om de wereldtitel te veroveren moet Oranje nog heel veel verbeteren. ,,In balbezit kun je dan niet zo spelen als we tegen Senegal hebben gedaan’’, zegt Van Gaal. ,,Als je tegen de toplanden zo speelt in balbezit, dan red je het niet. De toplanden kunnen er namelijk beter mee overweg dan Senegal.’’

Volledig scherm Denzel Dumfries luistert naar de bondscoach. © Pro Shots / Marcel van Dorst Aan de andere kant, die toplanden laten het ook niet allemaal zien. De Duitsers werden gevloerd door Japan en de Argentijnen zelfs door Saoedi-Arabië. ,,Dat zegt wel iets’’, zegt Van Gaal. ,,Dat heeft met teamdiscipline te maken en wij trekken dat aspect tot de negentigste minuut wel door. Maar ik zeg ook altijd dat verdedigen makkelijker is dan aanvallen. Duitsland heeft voor rust alleen maar aangevallen en veel kansen gekregen. Toch verliezen ze die wedstrijd en dát heeft met teamdiscipline te maken.’’

Van Persie en Robben

Van Gaal denkt dat zijn ploeg wel kan groeien. Sterker nog, hij denkt dat Oranje alweer een stap verder is dan maandag tegen Senegal. ,,Deze groep is een cadeau’’, zegt hij. ,,Iedereen kan een wedstrijd minder zijn. Maar voor iedere positie heb ik dan een ander beschikbaar. Ik zei al eerder dat ik de groep van 2014 minder vond. Niet de grote spelers als Van Persie en Robben, dat niveau tikt Memphis aan, al moet hij dat nog bewijzen. En Frenkie de Jong. Maar spelers als Van Persie en Robben beslisten de wedstrijden. Dit Oranje heeft een veel hoger gemiddelde. Memphis, Bergwijn, Gakpo hebben dat vermogen in huis. Gakpo heeft volop talent en dus mogelijkheden. Maar hij kan zich nog heel veel verbeteren. Of hij nu al de ster van dit WK wordt, kan ik niet beloven. Maar hij heeft mogelijkheden om dat te bereiken.’’

Politieke vragen wenste Van Gaal niet meer te beantwoorden, zoals hij al eerder aangaf. Nederland kiest ook niet meer voor een statement. ,,Want we zijn hier om wereldkampioen te worden.’’ De vraag waarom dat niet hand in hand kan, want de Duitsers verloren vast niet van Japan omdat ze de hand voor hun mond deden op de elftalfoto, beantwoordde Van Gaal toch. ,,Dat is dus maar de vraag of dat echt zo is’’.

Het Nederlands elftal kan zich vrijdag tijdens het duel met Ecuador al plaatsen voor de achtste finales. Oranje moet dan zelf winnen en is ook afhankelijk van het resultaat bij Qatar tegen Senegal eerder op de dag. Alleen als Qatar dat duel niet wint, kwalificeert Oranje zich met een zege officieel. Op het WK geeft niet het onderlinge resultaat maar het doelsaldo de doorslag als ploegen na alle poulewedstrijden in punten gelijk staan.

Lees hieronder de belangrijkste momenten van de persconferentie terug

