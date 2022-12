Louis van Gaal haalt Dick Advocaat erbij als hij naar toekomst wordt gevraagd: ‘Die is nog ouder dan ik’

,,In principe zal ik stoppen", antwoordde Van Gaal desgevraagd. ,,Ik deed dit alleen maar voor het land, Nederland, omdat ze in nood zaten. Dat heb ik ook toen gezegd. Maar je moet nooit nooit zeggen.”

,,Wij hebben met Dick Advocaat een goed voorbeeld. Die ken jij waarschijnlijk niet, maar ik dacht dat hij ook nog Irak heeft getraind. Maar dat weet ik niet zeker meer (het klopt, dat was vorig jaar, red.). We hebben in Nederland een coach die nog ouder is dan ik en die heeft laatst nog even een jobje aangenomen. Weliswaar op het tweede plan (ADO Den Haag, red.).”