Louis van Gaal die het toneel stilzwijgend en ongezien verlaat? Volstrekt ondenkbaar

Paul Verhaegh maakte op het WK 2014 een typisch Van Gaal-ge­sprek mee: ‘Zo, wáárom denk jij dat jij hier bent?’

Het WK in Qatar staat op het punt van beginnen, het Nederlands elftal begint maandag met een wedstrijd tegen Senegal. In aanloop naar het mondiale eindtoernooi duiken we met Brabantse betrokkenen in het verleden van een Oranje-topper. Vandaag: hoe Paul Verhaegh in 2014 een onverwachte WK-droom beleefde, met dank aan Louis van Gaal.

12:00