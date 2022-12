LIVE WK voetbal |Portugal zonder gepasseerde Cristiano Ronaldo begonnen aan achtste finale tegen Zwitserland

Brazilië heeft fitte Neymar terug, tot onvrede van bondcoach Zuid Korea: ‘Het komt niet gelegen’

De Braziliaanse sterspeler Neymar is fit genoeg om zijn rentree te maken in de achtste finales van het WK voetbal in Qatar. Brazilië neemt het maandag op tegen Zuid-Korea. De afgelopen week werd er druk gespeculeerd over de fysieke gesteldheid van Neymar, nadat hij in de openingswedstrijd een dikke enkel opgelopen had en twee groepswedstrijden moest missen.

