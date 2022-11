LIVE WK voetbal | Portugal zet Ghana vast op eigen helft, Ronaldo voor het eerst gevaarlijk

Deense aanvoerder Simon Kjaer over OneLove-band: ‘Belache­lijk dat de FIFA ons in deze positie brengt’

In een zwart inloopshirt stapte Simon Kjaer dinsdagmiddag het veld van het Education City stadion op, als aanvoerder van de Deense nationale ploeg. Het was het eerste zichtbare protest van een deelnemer aan het WK in Qatar. ,,Het is belachelijk in wat voor positie de FIFA ons brengt", stelt Kjaer in gesprek met deze site na de wedstrijd tegen Tunesië (0-0).

