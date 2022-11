LIVE WK voetbal | Portugal zet Ghana vast op eigen helft, doelpunt Ronaldo gaat niet door

Willem van Hanegem: ‘Justin Bijlow gunt Andries Noppert zijn succes bij Oranje’

Reservekeeper Justin Bijlow van het Nederlands Elftal gunt Andries Noppert zijn huidige basisplaats in Oranje, zegt Willem van Hanegem in de nieuwste aflevering van de Willem & Wessel-podcast. ‘Met andere keuzes van de bondscoach had hij meer moeite gehad', meent Van Hanegem, die een goede bekende is van de familie Bijlow.

16:02