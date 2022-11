LIVE WK voetbal | Noussair Mazraoui raakt geblesseerd na kopkans, domper voor Marokko

LIVE WK voetbal | Duitsland neemt het in Qatar op tegen Japan

De eerste wedstrijd van Duitsland op het WK voetbal in Qatar is tegen Japan. De Duitsers wonnen slechts twee van hun laatste acht interlands, maar hopen dit WK hun vorm te hervinden. De aftrap van het treffen is om 14.00 uur. Volg alle ontwikkelingen op de voet in ons liveblog.

8:00