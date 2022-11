LIVE WK voetbal | Laatste wedstrijd eerste speelronde WK Qatar is tussen Brazilië en Servië

Sponsor Duitse voetbal­bond stapt op na OneLove-ga­te, bond wil sancties FIFA aanvechten

De Duitse voetbalbond DFB is een trouwe sponsor kwijtgeraakt vanwege de beslissing om de OneLove-aanvoerdersband niet te dragen op het WK. Supermarktketen Rewe zet de jarenlange samenwerking per direct stop, nadat bekend was geworden dat de Duitse aanvoerder Manuel Neuer de band toch niet draagt.

22 november