LIVE WK voetbal | Feestje Iran gaat niet door: Ali Gholizadeh staat buitenspel

Fans met regenboog­kleu­ren wél welkom bij WK-duel Wales - Iran

Bij de tweede groepswedstrijd van Wales bij het WK in Qatar vrijdag tegen Iran zijn fans met hoedjes en vlaggen in regenboogkleuren dit keer wel welkom in het stadion. Dat maakte de voetbalbond van Wales bekend. Volg het duel hier live.

10:59