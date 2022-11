LIVE WK voetbal | Engeland wil sterke start vervolg geven tegen de Verenigde Staten

Gefrus­treer­de Kevin De Bruyne in verwarring door Man of the Match-a­ward: ‘Waarom ik?’

Nee, Kevin De Bruyne was misschien niet de minste Belg gisteravond tegen Canada, maar de beste speler op het veld zeer zeker ook niet. Niettemin werd de sterspeler van Manchester City tot zijn eigen verbazing na de kleine maar vooral onverdiende zege (1-0) verrassend genoeg door de FIFA verkozen tot Man of the Match.

24 november