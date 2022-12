LIVE WK voetbal | Duitsland houdt vertrouwen in Flick, Kroatische middenvelder loopt bizarre blessure op

Marokko stunt tegen Spanje en bereikt na bizarre penalty­reeks voor eerste keer kwartfina­les op WK

Strafschoppen moesten de beslissing brengen bij de achtste finale tussen Spanje en Marokko. Keeper Bounou werd de held van de avond in een bizarre penaltyreeks, waarin Spanje (net als in de reguliere speeltijd plus verlenging) niet tot scoren kwam (3-0). Het onvermoeibare Marokko voegt zich daardoor voor het eerst in de historie bij de laatste acht op een WK.

