LIVE WK-nieuws | Argentijnse ploeg via Rome terug naar huis, Franse spelers zien af van evenement

Fan die bal van Kylian Mbappé keihard in gezicht kreeg: ‘Mijn vrienden waren er blij mee’

Het was een bijzonder moment, woensdagavond net voor de aftrap van de halve finale van het WK tussen Frankrijk en Marokko. Plots sprong Kylian Mbappé over de boarding om een duizelige supporter op te zoeken. Wat bleek? De man had een schot van de Franse ster vol in zijn gezicht gekregen. Inmiddels maakt de man het goed.

15 december