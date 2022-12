LIVE WK 2022 | Laatste training Oranje voor duel met VS, twijfels over Angel Di Maria

Met video Verkouden Marten de Roon grapt op persconfe­ren­tie: ‘Misschien iets te dicht bij Frenkie gespeeld’

Steeds meer spelers van het Nederlands elftal lijken bij het WK last te hebben van de vele airco’s in de stadions. Waar eerder Frenkie de Jong tijdens een persconferentie verkouden en met nasale stem aanschoof, was dat vandaag het geval bij Marten de Roon.

9:45