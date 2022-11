LIVE WK 2022 | Bondscoach looft Ziyech: ‘Het land heeft hem nodig’, Koning geeft inwoners Saoedi-Arabië dag vrij

Bijna vergeten door het grote publiek, nu waarschijn­lijk in de basis tegen Senegal: de herrijze­nis van Vincent Janssen

Wie aan het begin van dit jaar een basisplaats had voorspeld voor Vincent Janssen tijdens het WK in Qatar, was voor gek verklaard. Toch is de kans groot dat de Ossenaar (28) vanmiddag de nog niet fitte Memphis Depay vervangt tijdens het eerste groepsduel met Senegal.

21 november