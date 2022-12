Lionel Messi troeft met WK-foto Cristiano Ronaldo en ‘record-ei’ af, nooit kreeg een Insta-post zoveel likes

Kylian Mbappé verovert topscorers­ti­tel WK in Qatar: bekijk hier het klassement

Kylian Mbappé heeft de Gouden Schoen van het WK 2022 veroverd. De 23-jarige aanvaller van Frankrijk is de opvolger van Harry Kane, die tijdens het WK in Rusland vier jaar geleden zesmaal doel trof. Met zijn hattrick speelde topscorer Mbappé een hoofdrol in de verloren finale. Argentinië won na strafschoppen.

18 december