Lionel Messi en Nico Tagliafico genieten van Argentijnse hartstocht op veld en tribune: ‘We gaan voor de droom’

Lionel Messi werd na zijn magistrale optreden in de halve finale tegen Kroatië ( 3-0 ) uitgeroepen tot Man of the Match. Kort na de wedstrijd vertelde Messi over zijn emoties.

Messi gaf in de 69ste minuut na een prachtige actie de assist bij de 3-0 van Julián Álvarez. Hij kon daarna nog 25 minuten genieten van de sfeer in het Lusail Stadium en zijn benen alvast sparen voor de finale van zondag (16.00 uur), waarin Frankrijk of Marokko de tegenstander wordt. ,,Aan wie denk ik op dit moment? Aan mijn familie. Zij zijn het belangrijkste voor mij. We hebben goede en slechte tijden gehad, maar nu is het tijd voor weer een geweldig moment", sprak Messi, wiens vrouw Antonella en hun drie zoontjes al het hele WK meeleven op de tribune.

,,We wisten voor dit toernooi dat we niet een van de grootste favorieten waren, maar we gingen niemand iets cadeau geven. Dat hebben we wedstrijd voor wedstrijd laten zien. Er gaan veel dingen door mijn hoofd. Ik ben enorm blij om dit allemaal te zien. We hebben tijdens het hele WK iets ongelooflijks meegemaakt. Nu is er nog maar één wedstrijd te gaan", zei Messi, die ondertussen weer wat records vestigde.

,,Ik weet niet of het mijn beste WK is of niet, maar ik geniet hier al vier weken enorm van. We hadden een vale start, maar we hadden er alle vertrouwen in dat deze groep het zou gaan redden. We weten wat we kunnen en we vragen de mensen om in ons te geloven voor de finale van zondag", zei Messi, die in 2014 in Rio de Janeiro de finale verloor van Duitsland door de late goal van Mario Götze. Zondag krijgt Messi alsnog de kans om in de voetsporen van Mario Kempes (1978) en Diego Maradona (1986) te treden.

Tagliafico: ‘We gaan voor de droom’

Voormalig Ajacied Nicolás Tagliafico speelde een uitstekende wedstrijd op linksback. ,,Het lijkt erop dat er hier meer Argentijnen zijn dan in Argentinië. Wat onze mensen doen om het nationale team te volgen is krankzinnig. Ze laten alles achter zich om erbij te kunnen zijn. Wat er ook gebeurt, dit team gaat ze niet teleurstellen", sprak Tagliafico, die afgelopen zomer overstapte naar Olympique Lyon.



,,Als een groep verenigd is, kunnen de spelers op het veld per wedstrijd veranderen, maar we trekken allemaal aan hetzelfde touw. We gaan zondag voor de droom.”

