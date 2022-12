Langstzittende Braziliaanse bondscoach Tite (61) stapt op na uitschakeling

,,We hebben goed gespeeld en vooral na de rust de tegenstander voortdurend onder druk gezet. We hadden verdiend te winnen, maar waren in de slotfase wat onfortuinlijk. Dat gebeurt soms", zei Tite na afloop. De bondscoach verdween na de laatste penalty al snel de catacomben in. ,,Dat deed ik ook toen we onze wedstrijden wonnen. Heb je me in andere gevallen wel feest zien vieren? Dat is niet mijn stijl. De spelers weten dat ik trots ben op hun optreden.”



,,De geschiedenis bepaalt straks wel wat mijn waarde voor het voetbal van ons land is geweest.”", aldus Tite, die in 2016 werd aangesteld als opvolger van Dunga. Hij leidde Brazilië in 2018 naar de kwartfinales van het WK en won een jaar later de Copa America. Dat kunstje kon hij in 2021 niet herhalen.