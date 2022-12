Kylian Mbappé (23) is Cristiano Ronaldo en Diego Maradona al voorbij qua WK-goals

Mbappé wordt op 20 december 24 jaar. Twee dagen voor zijn 24ste verjaardag kan de aanvaller uit Bondy voor de tweede keer wereldkampioen worden met Frankrijk, dat het zaterdagavond in de kwartfinale mag gaan opnemen tegen Engeland of Senegal. Als Mbappé zijn vorm doorzet, maakt Frankrijk een goede kans om na Italië (1934, 1938) en Brazilië (1958, 1962) met twee wereldtitels op rij te worden.



Mbappé voert in ieder geval de topscorersranglijst op het WK in Qatar aan. Oliver Giroud, Lionel Messi (Argentinië), Cody Gakpo (Nederland), Marcus Rashford (Engeland) en Álvaro Morata (Spanje) delen met drie doelpunten voorlopig de tweede plek.

Klose aan kop in WK-klassement

Mbappé staat na elf WK-duels al op negen treffers. Daarmee staat hij op gelijke hoogte met Lionel Messi, maar de 35-jarige Argentijn speelde zaterdagavond tegen Australië al zijn 23ste wedstrijd op zijn vijfde WK. Mbappé is Cristiano Ronaldo (acht in 20 duels) en Diego Maradona (acht in 21 duels) dus al voorbij. Mbappé kan nu jacht gaan maken op Gary Lineker en Gabriel Batistuta, twee van de zes spelers met tien WK-treffers. Topscorer aller tijden op WK's is Miroslav Klose, die 16 keer scoorde in 24 duels op vier eindtoernooien.

Mbappé ligt gezien zijn leeftijd goed op schema om dat record te gaan verbreken, maar uiteraard is het lastig om in de toekomst te kijken. Thomas Müller was 24 jaar toen hij na zijn eerste twee WK's (in 2010 en 2014) op tien goals na dertien duels stond. Müller speelde ook op het WK 2018 en dit WK in Qatar, maar beide keren scoorde hij niet in drie duels en werd Duitsland in de poulefase al uitgeschakeld.

Mbappé is in ieder geval de jongste speler met vijf doelpunten in de knock-outfase van het WK sinds de Braziliaanse voetballegende Pelé, met wiens gezondheid het niet goed gaat.

Meeste doelpunten op WK voetbal

Miroslav Klose (Duitsland) - 16 in 24 duels

Ronaldo (Brazilië) - 15 in 19 duels

Gerd Müller (Duitsland) - 14 in 13 duels

Just Fontaine (Frankrijk) - 13 in 11 duels

Pelé (Brazilië) - 12 in 14 duels

Sándor Kocsis (Hongarije) - 11 in 5 duels

Jürgen Klinsmann (Duitsland) - 11 in 17 duels

Zes spelers met 10 goals

Twaalf spelers met 9 goals

Zeven spelers met 8 goals

Records voor Giroud en Lloris

Olivier Giroud werd met zijn openingsgoal tegen Polen topscorer aller tijden van Frankrijk. De 36-jarige spits van AC Milan staat nu op 52 goals in 117 interlands. Daarmee is hij Thierry Henry, die 51 keer scoorde in 123 interlands, nu voorbij.

De Franse doelman en aanvoerder Hugo Lloris (35) beleefde ook een mooie mijlpaal. De ervaren keeper van Tottenham Hotspur stond voor de 142ste keer onder de lat in het nationale team van Frankrijk, waarmee hij op gelijke hoogte kwam met recordinternational Lilian Thuram. Lloris zal zaterdag tegen Engeland of Senegal dus alleen aan kop komen op die lijst, waarin Henry en Giroud de nummers drie en vier zijn. Antoine Griezmann (31), die al 71 interlands op rij meespeelde bij Frankrijk, staat op 114 interlands en kan dus nog een gooi gaan doen naar het record van Lloris.

