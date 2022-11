Kun je in Qatar vier WK-duels bezoeken in 11 uur? Onze verslaggever Mikos Gouka probeerde het uit

Uitgescha­keld Qatar wil waardig WK-af­scheid tegen Oranje: ‘Dit niveau is nieuw voor ons’

Bondscoach Félix Sánchez van Qatar wil dinsdag alle fans van zijn ploeg alsnog trots maken tijdens de wedstrijd tegen het Nederlands elftal op het WK. ,,We gaan proberen tegenstand te bieden”, zei de Spanjaard. ,,Maar laten we ook genieten. Het is een hele eer dat we hier staan. Hopelijk kunnen we het WK een beetje waardig afsluiten.”

28 november