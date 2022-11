Kroatië klopt Saoedi-Arabië, Lionel Messi leidt Argentinië in oefenduel

Nepfans in Qatar? Nepnieuws, zo stelt de WK-organisa­tie: 'Niemand op welke manier ook betaald’

De organisatie van het WK voetbal in Qatar heeft weersproken dat er sprake is van ‘nepfans’ op het eindtoernooi. De afgelopen dagen doken er veel beelden op van fans die duidelijk niet zijn geboren in het land dat ze aanmoedigden. Er werd zelfs getwijfeld over de echtheid van de optochten van de supporters.

13:39