Juichen met een biertje van 13 euro: opening fanplein zorgt voor groot WK-feest in Qatar

FotoserieAls even voor 19.00 uur (lokale tijd) de bierpomp op het WK-fanplein in Doha wordt geopend, klinkt luid gejuich uit vele kelen. Supporters uit meerdere landen staan dan al even in de rij. In tegenstelling tot op veel andere plekken in Qatar, is alcohol in de fanzone in de avond wél verkrijgbaar. Onderaan dit artikel een fotoserie.

,,Wij hebben een van de eerste biertjes”, zeggen Jan en Yuri Baart glunderend. De twee Oranjesupporters uit Goes, vader en zoon, zijn vrijdag aangekomen in Doha. De 72-jarige Jan volgt het Nederlands elftal al sinds het EK van 1988, Yuri is er sinds 1996 onafgebroken bij.

De twee Zeeuwen behoren tot de groep van tweehonderd trouwste Oranjefans. Ze hadden voorrang bij het kopen van tickets. Beiden hebben kaartjes voor alle drie de groepswedstrijden, tegen Senegal, Ecuador en Qatar. Vader Jan blijft tot het Nederlands elftal is uitgeschakeld. ,,Ik heb totaal 1200 euro betaald tot de finale en krijg geld terug als Oranje eerder wordt uitgeschakeld.”



Op het zojuist geopende fanplein lopen duizenden mensen, gehuld in shirtjes van de deelnemende landen. Velen hebben bier in de hand, vaak in traytjes. Dat het een stuk duurder is dan in veel andere landen, zo’n dertien euro per biertje, lijkt weinigen uit te maken. Op veel andere plekken in Doha blijkt alcohol moeilijk verkrijgbaar, op een aantal hotels na.

Jan en Yuri Baart verblijven in een van de gebouwde fandorpen. ,,Het valt niet tegen hoe het daar is. We hebben een douche, er is wifi, niets te klagen”, aldus Jan, die het belangrijk vond de kaartjes voor de duels van Oranje zelf te betalen. Een groep van zo’n veertig supporters is op uitnodiging van Qatar afgereisd. De meeste kosten (reis en verblijf) zijn betaald, al kwam vrijdag naar buiten dat de Qatarese organisatie afziet van het geven van een dagvergoeding.



,,We leven in een vrij land, dus iedereen moet zelf weten of ze gebruikmaken van dat aanbod”, zegt Jan, die er een beetje klaar mee is dat er zoveel kritiek is op Qatar als organisator. ,,Alles is hier perfect geregeld. En volgens mij was het vorige WK, in 2018, in het land van Poetin.”

De twee fans genieten van het zelfvertrouwen dat Louis van Gaal deze dagen uitstraalt. De bondscoach wil graag wereldkampioen worden. ,,Waarom zou het niet kunnen?”, zegt Yuri. Jan kent iets meer twijfel. ,,Ik heb nog steeds de verloren finale van 1974 in mijn hoofd. Ik wacht er al zo lang op.”



Met de biertjes in de hand lopen Jan en Yuri verder richting hoofdpodium. Een grote vuurwerkshow maakt duidelijk dat het WK gaat beginnen. ,,Welcome to Qatar”, staat in de lucht te lezen.

Bekijk hieronder meer foto's van de opening van het WK-fanplein in Doha.

Volledig scherm De opening van het WK-fanplein. © REUTERS

Volledig scherm Een fan met bier bij de opening van het WK-fanplein. © AFP

Volledig scherm Fans met bier bij de opening van het WK-fanplein. © AFP

Volledig scherm Een fan met bier bij de opening van het WK-fanplein. © AFP

Volledig scherm Een fan met bier bij de opening van het WK-fanplein. © REUTERS

Volledig scherm Medewerkers bij de bar. © REUTERS

Volledig scherm Een fan met bier bij de opening van het WK-fanplein. © REUTERS

Volledig scherm Medewerkers bij de bar. © REUTERS

Volledig scherm Een fan met bier bij de opening van het WK-fanplein. © REUTERS

Volledig scherm Publiek bij het WK-fanplein. © AFP

Volledig scherm Mensen bij het fanplein. © REUTERS

Volledig scherm Een fan met bier bij de opening van het WK-fanplein. © REUTERS

Volledig scherm Feest bij het WK-fanplein. © REUTERS

Volledig scherm Oud-winnaars van het WK. © AFP

Volledig scherm Een fan. © REUTERS

Volledig scherm Een fan. © ANP / EPA

Volledig scherm Fans. © ANP / EPA

