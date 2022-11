In de schijnwerpers: Richarlison moet na droomgoal extra aan de bak om gemis Neymar te compenseren

Smaakmakers, talenten, vedettes: allemaal zijn ze aanwezig op het WK voetbal in Qatar. Elke dag zetten we een speler in de schijnwerpers aan de hand van enkele cijfers. Vandaag: Richarlison (25), maker van misschien wel de mooiste goal van dit WK tot nu toe.

Neymar kan door een enkelblessure niet meer meedoen bij Brazilië in de groepsfase van het WK, maar gelukkig heeft bondscoach Tite nog wel de beschikking over Richarlison. Met een ongekend fraaie omhaal leidde de spits van Tottenham Hotspur een 2-0 zege op Servië in. Nu Neymar dus niet van de partij is, zal Richarlison extra gebrand zijn om zijn ploeg bij de hand te nemen. Te beginnen om 17.00 uur in de wedstrijd tegen Zwitserland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Cijfers

9: Wordt Richarlison de negende Braziliaan ooit die in zijn eerste twee WK-duels tot scoren komt? Na zijn succesvolle debuut kan hij in de voetsporen treden van Philippe Coutinho, die in 2018 de laatste Braziliaan was die dit kunstje flikte.

3: Richarlison heeft zoals gezegd al twee goals achter zijn naam staan op dit WK. Maakt hij zijn derde tegen Zwitserland? Dan is hij de eerste Braziliaan sinds Jairzinho (1970) die minstens drie goals maakt in de eerste twee WK-wedstrijden van Brazilië.

9: Het is bepaald niet uit te sluiten dat Richarlison ook tegen Zwitserland weer trefzeker zal zijn. Hij verkeert in een bloedvorm bij de Seleçao. In zijn laatste zeven interlands maakte de aanvaller negen goals.

Volledig scherm Richarlison © AD

Programma op het WK in Qatar vandaag:

Voordat Brazilië Zwitserland treft is in dezelfde Groep G eerst Kameroen - Servië aan de beurt om 11.00 uur: een duel tussen voormalig ploeggenoten Andre Onana en Dusan Tadic. Zuid-Korea met Heung-min Son speelde de eerste wedstrijd gelijk tegen Uruguay (0-0) en mag nu aantreden tegen het Ghana van Ajax-speler Mohammed Kudus. Het toetje van deze WK-dag wordt verzorgd door Portugal en Uruguay: een duel tussen onder anderen Cristiano Ronaldo en Luis Suárez. Al beschikken beide ploegen uiteraard nog over tal van andere topspelers. Wint het Portugal van Bruno Fernandes, João Cancelo en Rúben Dias of wint het Uruguay van Edinson Cavani, Darwin Núñez en Federico Valverde?

Volledig scherm Het WK-programma van vandaag © AD

11.00 uur: Kameroen - Servië

14.00 uur: Zuid-Korea - Ghana

17.00 uur: Brazilië - Zwitserland

20.00 uur: Portugal - Uruguay

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.