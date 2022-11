In de schijnwerpers: laat Olivier Giroud vanavond Thierry Henry definitief achter zich?

Smaakmakers, talenten, vedettes: allemaal zijn ze aanwezig op het WK voetbal in Qatar. Elke dag zetten we een speler in de schijnwerpers aan de hand van enkele cijfers. Vandaag: Olivier Giroud (36).

Is Olivier Giroud een echte topspits? Het onderbuikgevoel durft dat vaak te betwisten, maar menig voetballer zal stikken van jaloezie als er naar zijn palmares gekeken wordt: WK-winnaar, Champions League-winnaar, Europa League-winnaar: het is slechts een klein deel van de prijzen die de Fransman won.

Door het wegvallen van de geblesseerde Karim Benzema stond Giroud ook in de eerste groepswedstrijd tegen Australië weer binnen de lijnen, op 36-jarige leeftijd. Frankrijk won mede door twee goals van Giroud met 4-1 en voor de spits van AC Milan werd het een historische WK-wedstrijd. Met zijn twee goals is hij nu all-time topscorer van Les Bleus. Nog wel samen met Thierry Henry, maar voor hoelang nog? Laat Giroud de Arsenal-legende vanavond tegen Denemarken definitief achter zich in de recordboeken?

Cijfers

51: Thierry Henry was met 51 goals al jarenlang de all-time topscorer van Frankrijk. Nu staan Henry en Giroud samen op één. Antoine Griezmann staat met 42 goals op plek drie, Michel Platini (41) en Karim Benzema (37) maken de top 5 compleet.

116: Als Olivier Giroud tegen Denemarken wederom zijn speelminuten krijgt, dan speelt de spits zijn 116de interland voor Frankrijk. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met Marcel Desailly. Alleen Lilian Thuram (142), Hugo Lloris (140) en Thierry Henry (123) hebben dan nog meer interland op hun naam dan Giroud. Speelt Giroud dit WK alles en haalt Frankrijk de finale? Dan komt Giroud uit op 121 interlands. Wat dat betreft zal hij Henry in elk geval nog niet inhalen dus.

2: Scoort Olivier Giroud vanavond wéér? Dan is hij een van de vier Fransmannen die in de eerste twee WK-wedstrijden voor Frankrijk tot scoren komt. Just Fontaine (1958), Thierry Henry (1998) en Karim Benzema (2014) gingen hem voor.

Volledig scherm Olivier Giroud © AD

11: Schiet Olivier Giroud Frankrijk vanavond naar een zege op Denemarken? Dan wint hij zijn elfde WK-wedstrijd. In dat geval verbetert hij het record van Fabian Barthez, die op tien gewonnen WK-wedstrijden staat. Hugo Lloris en Antoine Griezmann kunnen óók hun elfde WK-wedstrijd winnen, mits ze speelminuten maken uiteraard.

3: Opvallend is wel het geringe aantal goals van Olivier Giroud op een WK. Met zijn twee goals tegen Australië staat hij nu op drie WK-goals. In 2014 maakte zijn eerste, maar in 2018 - toen Frankrijk wereldkampioen werd - scoorde hij niet één keer.

Programma

Olivier Giroud en Frankrijk gaan om 17.00 uur op jacht naar de tweede zege op het WK tegen Denemarken. Voor die tijd spelen in dezelfde poule Tunesië en Australië (11.00 uur) tegen elkaar en in Groep C hoopt Saoedi-Arabië de stunt tegen Argentinië een goed vervolg te geven tegen Polen. Om 20.00 uur moeten Lionel Messi en Argentinië juist een WK-vernedering zien te voorkomen. Verliest Argentinië ook van Mexico? Dan is de WK-droom van Messi voorbij.

Volledig scherm Het WK-programma © AD

11.00 uur: Tunesië - Australië

14.00 uur: Polen - Saoedi-Arabië

17.00 uur: Frankrijk - Denemarken

20.00 uur: Argentinië - Mexico

