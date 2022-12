In de schijnwerpers: Kylian Mbappé wil record dat hij (nu nog) met Pelé deelt aanscherpen

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Cijfers

7: Kylian Mbappé is samen met Pelé recordhouder wat betreft het aantal WK-goals voor spelers jonger dan 24 jaar. Mbappé maakte net als de Braziliaanse legende 7 goals op een WK vóór zijn 24ste verjaardag. De Franse aanvaller wordt 24 op 20 december, twee dagen na de WK-finale. Alle goals die hij dit WK nog maakt worden dus nog aan dit totaal toegevoegd. Kan Mbappé het record aanscherpen en in zijn eentje recordhouder worden?

3: Kylian Mbappé is een van de zes spelers op dit WK die drie goals maakten. Mbappé is daarmee topscorer van dit WK, samen met Lionel Messi, Cody Gakpo, Enner Valencia, Marcus Rashford en Álvaro Morata .

Programma vandaag op WK voetbal in Qatar

Frankrijk verloor weliswaar van Tunesië in de groepsfase, maar het feit dat Les Bleus al door waren naar de achtste finale van het WK zal daar ongetwijfeld mee te maken hebben gehad. Desondanks werden Frankrijk ‘gewoon’ eerste in Groep D, voor Australië, Tunesië en Denemarken. Nu is het Polen van Robert Lewandowski de tegenstander. De spits van FC Barcelona maakte zijn eerste WK-goal en eindigde uiteindelijk met zijn ploeg achter Argentinië op de tweede plek in Groep C. Mexico en Saoedi-Arabië haakten daardoor af.



Engeland, dat eerste in Groep B werd voor Verenigde Staten, Iran en Wales, mag het opnemen tegen een voormalige tegenstander van Oranje: Senegal. Om 20.00 uur probeert de nummer 2 van Groep A, achter Oranje, voor een verrassing te zorgen tegen de Engelsen.