In de schijnwerpers: Álvaro Morata (30) schittert bij WK-debuut, nu ook tegen Marokko?

Smaakmakers, talenten, vedettes: allemaal zijn ze aanwezig op het WK voetbal in Qatar. Elke dag zetten we een speler in de schijnwerpers aan de hand van enkele cijfers. Vandaag: Álvaro Morata (30).

Hij is al dertig jaar, maar toch maakte Morata pas in Qatar zijn debuut op een wereldkampioenschap. De spits van Atlético Madrid liet zich direct gelden. Hij pikte zijn goaltje mee bij de 7-0 zege op Costa Rica, was met een goal van cruciale waarde tegen Duitsland (1-1) en ook tegen Japan scoorde Morata. Al werd zijn openingstreffer nog wel teniet gedaan door twee Japanse goals (2-1). Nu wacht het Marokko van Hakim Ziyech, Sofyan Amrabat en Noussair Mazraoui in de achtste finales. Om mee te blijven doen om de topscorerstitel moet hij trefzeker blijven om Kylian Mbappé (vijf goals) bij te houden. Al maakt Morata zelf zich bepaald niet druk om de topscorerstitel: ,,Ik breng de Gouden Schoen op de fiets naar Mbappé in Frankrijk als wij wereldkampioen worden.”

Cijfers

6: Álvaro Morata heeft dit WK al drie keer gescoord en kan vandaag de zesde Spanjaard worden met minstens vier goals op één WK. Emilio Butragueño (5 in 1986), David Villa (5 in 2010), Zarra (4 in 1950), Estanislao Basora (4 in 1950) en Míchel (4 in 1990) gingen hem voor.

4: Scoort Álvaro Morata tegen Marokko wederom? Dan wordt hij de tweede Spanjaard ooit die in vier opeenvolgende WK-wedstrijden trefzeker is. David Villa scoorde in 2010 ook in vier wedstrijden op rij, maar hij deed dat in tegenstelling tot Morata niet vanaf de start van het WK. Morata kan dus wel de enige speler die in de eerste vier WK-wedstrijden scoort voor Spanje.

5: Álvaro Morata is momenteel de nummer vijf op de all-time topscorerslijst van Spanje. De spits van Atlético Madrid maakte vooralsnog dertig goals in zestig interlands. Hij heeft nog vijf goals nodig om op een gedeelde vierde plek te komen met David Silva (35). Fernando Torres (38), Raúl (44) en David Villa (59) maakten nog meer goals.

4: Niet alleen scoorde Álvaro Morata in de drie groepswedstrijden, hij scoorde ook in de Nations League-wedstrijd tegen Portugal in september. Dat betekent dat Morata nu in vier wedstrijden op rij heeft gescoord voor La Roja. In de afgelopen 35 jaar scoorden alleen Fernando Hierro (6), David Villa (6) en Sergio Ramos (5) in minstens vijf wedstrijden op rij.

Volledig scherm Álvaro Morata © AD

Programma vandaag op WK voetbal in Qatar

België of Kroatië: welk land zou nummer één worden in Groep F? Nou, geen van beide landen. Het was Marokko dat zeven punten pakte en Kroatië, België én Canada de hielen liet zien. Omdat in Groep E juist Japan weer verraste door Spanje, Duitsland en Costa Rica voor te blijven, treft groepswinnaar Marokko nummer twee Spanje. Op het WK 2018 speelden beiden landen ook tegen elkaar. Toen stond Marokko tot de 91ste minuut nog 2-1 voor, maar maakte Iago Aspas er nog 2-2 van.

Portugal werd, ondanks een 2-1 nederlaag tegen Zuid-Korea, winnaar in Groep H. Cristiano Ronaldo en consorten bleven Zuid-Korea, Uruguay en Ghana voor. De Portugezen moeten zich herpakken nadat de laatste groepswedstrijd met 2-1 verloren ging tegen de Zuid-Koreanen. Dat moet gebeuren tegen Zwitserland, dat de laatste groepswedstrijd met 3-2 won van Servië en dus achter Brazilië tweede werd in Groep G. De laatste keer dat Portugal en Zwitserland elkaar troffen was in juni. Toen won Zwitserland met 1-0 in de Nations League door een goal van Haris Seferovic in de allereerste minuut.

16.00 uur: Marokko - Spanje

20.00 uur: Portugal - Zwitserland

Volledig scherm Het programma van vandaag © AD

