Hoge temperaturen in Qatar? Op het WK van 1994 was het pas afzien voor Oranje

Het aanstaande WK in Qatar wordt voor de Nederlandse spelers een zware beproeving, maar als het gaat om de temperaturen tijdens het toernooi dan spant nog altijd het wereldkampioenschap van 1994 in de Verenigde Staten de kroon. Toen was het volgens Weeronline een stuk heter dan het vanaf volgende week voor Oranje wordt.

Qua planning heeft het Nederlands elftal tijdens het WK geluk. Oranje speelt namelijk overdag - wanneer het in Qatar rond de 30 graden is - geen wedstrijden. Pas na zonsondergang (17.00 uur lokale tijd) komt Nederland in actie, zowel in de groep als in de mogelijke knock-outfase. Zo is het maandag in de eerste wedstrijd tegen Senegal (aftrap 19.00 uur lokale tijd) een graad of 24, verwacht het weerbureau.

Volledig scherm Dennis Bergkamp op het WK in Amerika. © ANP / ANP

,,In de VS in 1994 hadden we juist heel veel pech wat de wedstrijdplanning betrof”, zegt meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline. ,,Daar speelden we onze wedstrijden in Orlando in Florida en Dallas in Texas. De twee heetste speelsteden. Niet alleen was het ruim 30 graden, maar ook de luchtvochtigheid is in de zomer, zeker in Florida, heel hoog. Dat maakte de gevoelstemperatuur nog hoger.”

WK 2014

Niet alleen het WK van 1994, maar ook het mondiale eindtoernooi van 2014 in Brazilië - het laatste waarop Nederland tot dusver in actie kwam - was qua temperatuur vrij pittig. ,,Hier waren speelsteden compleet verspreid over het land”, zegt Willemsen. ,,En Nederland kwam ver en speelde dus op allerlei plekken.”

Tijdens de wedstrijden in São Paulo (2-0 winst tegen Chili en 0-0 tegen Argentinië in de halve finale) en Porto Alegre (tegenstander Australië, 2-3 overwinning) viel het qua hitte nog mee, maar in Fortaleza (kwartfinale Mexico, 2-1 zege) was het heel heet en vochtig, aldus Willemsen. De meest ongunstige speelstad in Brazilië was Manaus, midden in het Amazone-regenwoud. ,,Daar speelde Nederland gelukkig niet.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

| Speelschema

Het Nederlands elftal opent het WK op 21 november om 17.00 uur tegen Senegal, één dag na het openingsduel Qatar-Ecuador. Bekijk het complete speelschema in Qatar. Bekijk hier het speciale WK-matchcenter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.