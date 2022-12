Hockeysters kijken in Argentinië uit naar WK-kraker: ‘Het gaat natuurlijk weer helemaal los’

Spanje stopt na WK-debacle met bondscoach Luis Enrique en stelt razendsnel opvolger aan

Luis Enrique is niet langer de bondscoach van Spanje. Het land werd op het WK in Qatar al in de achtste finales, na strafschoppen, uitgeschakeld door Marokko. Nog geen uur na het bericht van het vertrek van Enrique stelde Spanje al zijn opvolger aan, Luis de la Fuente, die als coach van Jong Spanje doorschuift.

13:46