Heldenontvangst voor spelers Marokko in Rabat na historische WK-prestatie

Wat de erfenis van ‘Qatar’ zou moeten opleveren, is vooral de garantie dat het nooit meer gebeurt

Het WK in Qatar eindigde met een meeslepende Messi-finale, na vier weken voetballen en twaalf jaar van controverse. Sjoerd Mossou verbaasde zich een toernooi lang over het meest krankzinnige sportevenement ooit. Maar wat heeft dit WK in breder perspectief gekost – en nog complexer wellicht: wat was het eigenlijk waard?

19 december