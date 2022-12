Grote onvrede bij Oranje over arbiter Mateu Lahoz: ‘Het was echt schandalig’

Frenkie de Jong was zwaar gefrustreerd na de uitschakeling met het Nederlands elftal op het WK in Qatar. Oranje dwong een verlenging af tegen Argentinië, maar verloor na strafschoppen . Na afloop stak De Jong, net als zijn ploeggenoten, zijn onvrede over de scheidsrechter niet onder stoelen of banken.

De Spanjaard Antonio Mateu Lahoz, die regelmatig duels van De Jong bij FC Barcelona fluit, beleefde volgens de middenvelder een matige avond. ,,Vanaf het moment dat de reguliere speeltijd voorbij was, gingen ze naar hem toe’’, aldus De Jong. ,,Vanaf dat moment heeft hij alleen maar voor Argentinië gefloten. Het was gewoon echt schandalig.’’

De Jong kent Mateu Lahoz goed. ,,Het is een aardige gast, een goede scheidsrechter. Maar hier was hij niet voor rede vatbaar. Ik denk dat hij de weg kwijtraakte in de verlenging. Het zou best kunnen dat de grootsheid van Lionel Messi daar invloed op heeft gehad. Het is niet de schuld van de scheidsrechter, maar het heeft wel invloed gehad op de wedstrijd.’’

Volledig scherm Frenkie de Jong. © REUTERS

Voor De Jong spatte een droom na de uitschakeling uiteen. ,,Ik was ervan overtuigd dat we zouden winnen toen we gelijk maakten’’, zei De Jong. ,,Sowieso had ik de overtuiging dat we wereldkampioen zouden worden.’’

,,Ik wil het nog een keer terugzien, die penalty", verzuchtte bondscoach Louis van Gaal. ,,En al het tijdrekken van de Argentijnen... Maar wij verliezen niet door de scheidsrechter, want we spelen nog gelijk. Uiteindelijk ga je na penalty’s eruit.”

Missers van Antonio Mateu Lahoz

Leandro Paredes ontsnapte aan rood toen hij na een forse overtreding ook nog een bal hard de dug-out van Oranje in roste. En Messi mag de bal blijkbaar wel met de hand pakken waar een ander dat niet mag. Met later nog een gele kaart voor de wereldster was dat een belangrijke misser van de Spaanse arbiter. De spelers klaagden stuk voor stuk over hem, maar wensten zich niet te verschuilen achter de arbiter. ,,Hij maakte wel angstig dat hij opeens een tweede gele kaart zou trekken”, zei Jurrien Timber. ,,Bij hem wist je het nooit.’’

Steven Berghuis vond dat ook. ,,Het gaat altijd te veel om hem, heb ik het idee’’, zei de aanvaller van Ajax. ,,Maar goed, dat is niet belangrijk. We hebben hier met een geweldige groep gewerkt, maar we liggen eruit. En dat doet pijn, ook omdat we het gevoel hadden dat we ze hadden liggen. Maar een gevoel is niet genoeg, ze moeten ook echt liggen. En dat hebben we nagelaten.’’

Ook onvrede bij Argentijnen Volledig scherm Antonio Mateu Lahoz geeft Lionel Messi geel. © AFP Niet alleen vanuit het Nederlandse kamp was er onvrede over Mateu Lahoz. Ook Lionel Messi had commentaar. ,,Er was veel boosheid, maar ik wil het eigenlijk niet over de scheidsrechter hebben", aldus de aanvoerder van Argentijnen. ,,Je kunt als speler niet eerlijk zijn of zeggen wat je denkt, want dan krijg je een paar wedstrijden schorsing. Maar de FIFA moet hier naar kijken. Je kunt geen scheidsrechter op zo’n belangrijke wedstrijd zetten als hij het niet aan kan. We vreesden hier al voor, omdat we weten hoe hij wedstrijden leidt.”

