Gastland Qatar begint tegen Ecuador dramatisch aan WK: duizenden fans lopen al in de rust weg

Spelers werden genaturaliseerd, een eindeloze oefencampagne georganiseerd en een rookgordijn opgetrokken om de nationale ploeg van Qatar in eigen land in het omstreden WK geen modderfiguur te laten slaan. Het mocht allemaal niet baten. Het 22ste mondiale eindtoernooi was amper begonnen of heel de wereld zag het gastland - en voornamelijk de ervaren doelman - schutteren, met een pijnlijke ouverture tot gevolg.

En dat terwijl de ceremonie nog wel zo vlekkeloos verliep. Qatar had ook alles uit de kast getrokken om van het openingsduel een spetterend spektakel te maken. Het begon al met de tientallen Qatari in traditionele kledij, op paarden en kamelen, die bij de hoofdingang een erehaag vormden voor de hoogwaardigheidsbekleders die naar het Al Bayt-stadion in Al Khor afreisden.

De viering van de WK-aftrap zelf was een visueel spektakel. Met beelden van bedoeïenen en parelvissers werd de geschiedenis van Qatar geschetst, dat een jaar of zestig geleden nog een arm woestijnland was. Daarna kwam onder meer Hollywood-legende Morgan Freeman het veld op. Ook kamelen kwamen voorbij. De boodschap van de show: de wereld komt hier samen, voetbal verenigt en vlakt onderlinge verschillen uit.

Volledig scherm Morgan Freeman en de Qatarese YouTuber Ghanim al Muftah. © AFP

Emir Tamim bin Hamad Al Thani kwam onder luid gejuich van het Qatarese volk het stadion binnen, geflankeerd door zijn vader en door FIFA-president Gianni Infantino. De emir signeerde een voetbalshirt, en met een toespraak in het Arabisch verklaarde hij het toernooi officieel voor geopend. Daarna volgde nog een woordje in meerdere talen van Infantino, die het dit keer kort hield, anders dan bij zijn veelbesproken persconferentie van een dag eerder.

En nadat een metershoge wereldbeker met begeleidende vuurspuwers nog het veld op werd gegleden en de volksliederen hadden geklonken, ging het WK twaalf jaar na de dubieuze toewijzing echt van start. Onder toeziend oog van zo’n 65.000 toeschouwers, waaronder zo’n 2.000 Ecuadorianen, een met migranten gevuld sfeervak en verder veelal in thobe’s gehulde mannen en in hijabs gehulde vrouwen.

VAR-ingreep

Wat zij na de voorpret te zien kregen, viel ze niet mee. Meer dan vier gele kaarten scoorde Qatar niet. De eerste vliegende tackle leek meteen te worden afgestraft toen de vrije trap slecht werd verwerkt door doelman Saad Al Sheeb en een omhaal van Felix Torres van dichtbij werd binnengewerkt door Ecuador-aanvaller Valencia. Maar Al Sheeb en Qatar ontsnapten toen de VAR buitenspel van Torres constateerde.

Dezelfde hoofdrolspelers lieten de hoop van de Qatari op een bliksemstart na een kwartier alsnog vervliegen. Michael Estrada lanceerde Valencia met een fraaie steekpass, maar Al Sheeb twijfelde, bleef staan, vloerde de spits van Fenerbahçe vervolgens en mocht van geluk spreken dat scheidsrechter Daniele Orsato geen rode kaart trok. Bij de toegekende penalty werd feilloos binnen geschoven door Valencia: 0-1.

Volledig scherm Enner Valencia valt zijn ploeggenoten in de armen. © AP Aan de derde (waarvan de tweede geldige) goal van Valencia kon Al Sheeb, die in 2019 nog de Gouden Handschoen kreeg voor zijn aandeel in de door Qatar gewonnen Azië Cup, weinig doen. De voorzet van Angelo Preciado was immers op maat en de kopbal van de 33-jarige oud-spits van Everton en West Ham United gericht in de hoek. Zo stond het 0-2 na een half uur spelen.

Een grotere afstraffing bleef het gastland bespaard. Ecuador, dat in de kwalificatiereeks indruk maakte met een hechte ploeg die zowel Argentinië als Brazilië op een gelijkspel hield, drong in de tweede helft nog wel aan, maar kon het krachtsverschil niet uitdrukken in een grotere score. Dat kregen lang niet alle kaarthouders meer mee, aangezien na rust veel lege plekken op de tribunes te bespeuren waren.

Vroeg afgehaakt of niet, de Qatari weten dat zij een nog groter wonder nodig hebben om nog in de knock-out-fase te geraken nu Ecuador onmiddellijk de koppositie te pakken heeft. Daar kunnen de Zuid-Amerikanen morgenavond (17.00 uur) door Nederland of Senegal, de andere landen in groep A, nog van afgestoot worden.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

| Speelschema

Het Nederlands elftal opent het WK morgen om 17.00 uur tegen Senegal. Bekijk het complete speelschema in Qatar. Bekijk hier het speciale WK-matchcenter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over het WK voetbal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.