Frenkie de Jong over het WK, Louis van Gaal en de soap in Barcelona: ‘Onverstoorbaar blijven lukte me wel aardig’

FI­FA-voorzitter Gianni Infantino begrijpt ophef niet: ‘Drie uur zonder bier overleef je wel’

FIFA-voorzitter Gianni Infantino ziet geen groot probleem in de op het laatste moment ingevoerde beperking van de alcoholverkoop bij het WK voetbal in Qatar. ,,Ik denk dat je het wel overleeft als je drie uur geen bier kunt drinken”, zei Infantino tijdens een persconferentie in Doha.

19 november