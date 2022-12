Franse bondscoach Didier Deschamps waarschuwt Engeland: ‘Mbappé tegen Polen niet in topvorm’

,,We hebben ook andere gevaarlijke spelers”, aldus de bondscoach. ,,Dat helpt ons om niet te afhankelijk te zijn. Maar Kylian is Kylian en zal dat altijd blijven.”

Volgens Deschamps was Mbappé tijdens de 3-1-zege op Polen in de achtste finales ,,niet in topvorm en was hij toch beslissend”. De aanvaller was in de wedstrijd goed voor twee treffers en een assist op Olivier Giroud.

,,We hoeven niet te stressen, maar moeten gelukkig zijn dat we hier staan”, voegde Deschamps toe. ,,In de kwartfinales ligt de kwaliteit hoger en zijn de eisen ook hoger. Er staat ook veel meer op het spel. Zoals voor alle teams die het geluk hadden zich te plaatsen voor de achtste finales is er geen terugwedstrijd om fouten recht te zetten. Uiteindelijk zal het ene land gelukkig zijn, het andere teleurgesteld.”

Over Engeland is hij duidelijk: ,,Ze hebben geen zwakke punten. Maar we zullen plekken moeten vinden waar we ze pijn kunnen doen.”

De wedstrijd tussen Frankrijk en Engeland staat zaterdag om 20.00 uur op het programma.

Pelé heeft Mbappé bedankt voor de steunbetuiging met betrekking tot zijn gezondheidsklachten. Na berichten in de media dat de 82-jarige Braziliaan alleen nog maar palliatieve zorg zou krijgen was Mbappé een van de vele voetbalsterren die zijn steun betuigde. ,,Dank je Kylian Mbappé. Ik ben blij om te zien dat jij weer een van mijn records hebt gebroken tijdens dit WK, mijn vriend”, verklaarde Pelé op Twitter. Eerder had Mbappé ‘Bid voor de Koning’ geschreven op het sociale medium. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Het record waar Pelé op doelde was het aantal WK-doelpunten dat de 23-jarige Mbappé voor zijn 24e verjaardag heeft gemaakt. Met twee treffers tijdens de 3-1-zege op Polen in de achtste finales kwam de aanvaller op negen doelpunten, waarmee hij Pelé passeerde. Pelé werd onlangs opgenomen in het ziekenhuis. Bij de drievoudig wereldkampioen werd vorig jaar darmkanker geconstateerd. De artsen van Pelé verklaarden dinsdag dat de gezondheid van hem ,,geleidelijke verbetering” vertoonde. Zij doelden met name op een luchtweginfectie.

